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Студентка из Бурятии выиграла гран-при международного конкурса

Студентка из Бурятии выиграла гран-при международного конкурса
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
В республике завершился конкурс профессионального мастерства среди будущих педагогов

18 ноября состоялось торжественное закрытие III международного конкурса «Урок родного языка». Мероприятие проходило в формате онлайн на базе Бурятского республиканского педагогического колледжа.

По информации республиканского центра «Бэлиг», в нынешнем году для участия в конкурсе подали заявки студенты из Бурятии, Тувы, Башкортостана, Забайкальского края, Иркутской и Свердловской областей, Монголии и Китая.

Члены жюри оценивали участников по трём конкурсным испытаниям: проведение фрагмента урока по родному языку с использованием интерактивного оборудования, разработку и демонстрацию уровневых учебных заданий, защиту исследовательского проекта по внеурочной деятельности.

По итогам всех испытаний гран-при было присуждено студентке Бурятского республиканского педагогического колледжа Надежде Балдановой, которая продемонстрировала высокий уровень методической подготовленности, умение проводить уроки и занятия с использованием современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятия конкурс студенты родной язык педагоги

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