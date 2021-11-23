В республике завершился конкурс профессионального мастерства среди будущих педагогов
18 ноября состоялось торжественное закрытие III международного конкурса «Урок родного языка». Мероприятие проходило в формате онлайн на базе Бурятского республиканского педагогического колледжа.
По информации республиканского центра «Бэлиг», в нынешнем году для участия в конкурсе подали заявки студенты из Бурятии, Тувы, Башкортостана, Забайкальского края, Иркутской и Свердловской областей, Монголии и Китая.
Члены жюри оценивали участников по трём конкурсным испытаниям: проведение фрагмента урока по родному языку с использованием интерактивного оборудования, разработку и демонстрацию уровневых учебных заданий, защиту исследовательского проекта по внеурочной деятельности.
По итогам всех испытаний гран-при было присуждено студентке Бурятского республиканского педагогического колледжа Надежде Балдановой, которая продемонстрировала высокий уровень методической подготовленности, умение проводить уроки и занятия с использованием современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Студентка из Бурятии выиграла гран-при международного конкурса
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