 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

Бурятского академика наградили орденом Почёта

Бурятского академика наградили орденом Почёта
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Госнаграды удостоился учёный-востоковед Борис Базаров

Указом президента РФ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 18 ноября этого года за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу Борис Базаров, директор института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, награждён орденом Почёта.

Борис Ванданович Базаров – академик Российской академии наук, известный российский учёный-востоковед, специалист в области востоковедения в сфере социально-политической истории монгольских народов, директор федерального государственного бюджетного учреждения науки института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, заслуженный деятель науки Бурятии и Монголии. Основные научные интересы: история и культура монгольских народов, социально-политические процессы, геополитика и международные отношения, динамика межкультурного и межконфессионального взаимодействия в Центральной и Восточной Азии. Автор 290 научных работ, из них 39 монографий.

Напомним, что орденом Почёта награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятия наука награждение орден

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Монголка стала «Мисс Азией» в США
Монголка стала «Мисс Азией» в США
Общество, 23.11.2021
Девушка выиграла обучение в художественном университете
Бурятского академика наградили орденом Почёта
Бурятского академика наградили орденом Почёта
Общество, 23.11.2021
Госнаграды удостоился учёный-востоковед Борис Базаров
В Улан-Удэ поставят спектакль – «гимн всем бабушкам»
В Улан-Удэ поставят спектакль – «гимн всем бабушкам»
Общество, 23.11.2021
Четвертая премьера состоится в Бурятском драмтеатре
В Улан-Удэ школьники смастерили съедобные кормушки
В Улан-Удэ школьники смастерили съедобные кормушки
Общество, 23.11.2021
Дети развесили кормушки на деревьях около школы
Перевозчики Улан-Удэ предложили пересмотреть тариф на проезд
Перевозчики Улан-Удэ предложили пересмотреть тариф на проезд
Общество, 23.11.2021
Предлагается увеличить стоимость проезда в автобусах - с 24 до 25 рублей, в трамваях - с 18 до 20 рублей
В Бурятии вручили ключи от 40 новых школьных автобусов
В Бурятии вручили ключи от 40 новых школьных автобусов
Общество, 23.11.2021
Теперь детям не придётся идти до школы несколько километров
В Бурятии появится послабление для части контактных лиц
В Бурятии появится послабление для части контактных лиц
Общество, 23.11.2021
Некоторым контактных разрешили не уходить на самоизоляцию
В Иркутске разрабатывают комплекс мер защиты от подтоплений
В Иркутске разрабатывают комплекс мер защиты от подтоплений
Общество, 23.11.2021
Ранее в городе приходилось вводить режим ЧС
В Бурятии расширили список подлежащих обязательной вакцинации
В Бурятии расширили список подлежащих обязательной вакцинации
Общество, 23.11.2021
Документ подписал главный санврач Бурятии
В Бурятии полы в автобусах и такси могут начать мыть дважды в сутки
В Бурятии полы в автобусах и такси могут начать мыть дважды в сутки
Общество, 23.11.2021
Также необходимо проводить обработку в салоне
Чингис Ли впервые проведёт масштабные выступления в столицах
Чингис Ли впервые проведёт масштабные выступления в столицах
Общество, 23.11.2021
Эпатажный певец из Бурятии выступит в Москве и Санкт Петербурге в дни новогодних каникул
В Бурятии проводят защитный ритуал невесты
В Бурятии проводят защитный ритуал невесты
Общество, 23.11.2021
В буддийских храмах республики проходит молебен, направленный на укрепление семейных отношений
Российский певец «в шоке» от красоты Бурятии
Российский певец «в шоке» от красоты Бурятии
Общество, 23.11.2021
Певец R.A.SVET, которому прочат большое будущее в шоу-бизнесе, выступит в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^