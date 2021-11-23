Бурятского академика наградили орденом Почёта

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Госнаграды удостоился учёный-востоковед Борис Базаров



Указом президента РФ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 18 ноября этого года за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу Борис Базаров, директор института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, награждён орденом Почёта.



Борис Ванданович Базаров – академик Российской академии наук, известный российский учёный-востоковед, специалист в области востоковедения в сфере социально-политической истории монгольских народов, директор федерального государственного бюджетного учреждения науки института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, заслуженный деятель науки Бурятии и Монголии. Основные научные интересы: история и культура монгольских народов, социально-политические процессы, геополитика и международные отношения, динамика межкультурного и межконфессионального взаимодействия в Центральной и Восточной Азии. Автор 290 научных работ, из них 39 монографий.



Напомним, что орденом Почёта награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

