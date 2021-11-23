В райцентре Бурятии открылся цифровой кинозал

КДЦ села Орлик был переоборудован в полноценный кинотеатр
19 ноября состоялось торжественное открытие кинозала в культурно-досуговом центре села Орлик Окинского района Бурятии. На модернизацию кинозала специальным оборудованием было выделено 5 миллионов рублей.
В 2021 году по итогам конкурса федерального фонда кино районный культурный центр в Оке получил возможность переоборудовать свой зал в полноценный кинотеатр. Кинозал центра стал универсальным, совместив концертную площадку и кинотеатр. Он рассчитан на 173 зрительных места, планируется 4-6 киносеансов в неделю.
- Мы учли специфику помещения, был установлен рулонный проекционный киноэкран, современное аудио и кинооборудование и системы для 3D-показа, – сообщили представители компании-поставщика.
На торжественном открытии кинозала с приветственными словами выступили представители администрации района, республиканского центра народного творчества. Всем ветеранам киносети Окинского района были вручены благодарности министра культуры Соелмы Дагаевой.
В фойе культурного центра также развернулась выставка «История развития кино в Окинском районе» и галерея личностей Окинской киносети. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
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