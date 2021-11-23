В Бурятии завоют сирены

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Состоится проверка системы оповещения



24 ноября в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения.



С 10:00 до 10:15 (по местному времени) будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.



Специалисты республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Бурятии с просьбой соблюдать спокойствие. Подобная проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.

