Состоится проверка системы оповещения
24 ноября в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения.
С 10:00 до 10:15 (по местному времени) будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.
Специалисты республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Бурятии с просьбой соблюдать спокойствие. Подобная проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.
В Бурятии завоют сирены
Общество, Фото:
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