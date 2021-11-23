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В Бурятии завоют сирены

В Бурятии завоют сирены
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Состоится проверка системы оповещения

24 ноября в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения.

С 10:00 до 10:15 (по местному времени) будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.

Специалисты республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Бурятии с просьбой соблюдать спокойствие. Подобная проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.
сирены

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