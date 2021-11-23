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Бурятский художник выпустил коллаборацию с московским брендом одежды

Бурятский художник выпустил коллаборацию с московским брендом одежды
Общество, 
Презентацию лимитированной арт-коллекции посетили известные люди

Известный бурятский художник Зорикто Доржиев впервые совместно с московским брендом Katami Wear выпустил лимитированную коллекцию одежды под названием Sansara.
 


Закрытый пресс-показ арт-коллекции состоялся 18 ноября, на площадке Artplay. Фишкой шоу стало трансляция произведения, которое бурятский художник рисовал вместе с креативным дизайнером бренда Katami Wear Ольгой Мозжеровой.

- Ставшее давней традицией публичное создание некоего произведения на вчерашнем показе превратилось в нечто новое! Рисование в цифре и трансляция этого действа на огромные экраны - незабываемый опыт, - признался Зорикто Доржиев.





На показе Зорикто Доржиева поддерживала бурятская певица Бадма-Ханда Аюшеева. Она поделилась фото и видео с мероприятия на своей странице в Instagram.



Также среди гостей был советский и российский рок-музыкант Гарик Сукачёв, Сергей Галанин из группы «Серьга», продюсер «Чайфа» Дмитрий Гройсман, продюсеры Константин Ханхалаев, Александр Шульгин и другие известные личности. Мероприятие посетили более 200 представителей СМИ, блогеров, звёзд.




мода художники

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