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В Улан-Удэ детей со льда будут доставлять в полицию

В Улан-Удэ детей со льда будут доставлять в полицию
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
До 90% знаков о запрете выезда на лёд в городе горожане уничтожают

Для предотвращения несчастных случаев в Улан-Удэ блокируют неразрешённые съезды на реках Уда и Селенга, сообщили в пресс-службе мэрии.

- На Селенге излюбленным местом автомобилистов является съезд в районе Поселья на Богородский остров, на Уде – в районе посёлка Восточный в направлении Южлага. Дополнительно изготовлено 20 знаков о запрете выезда на лёд. Также проводится проверка ранее установленных знаков. Как показывает практика, 80-90% знаков отсутствуют - их либо ломают, либо их нет вообще, - сообщил начальник поисково-спасательной службы Улан-Удэ Олег Лухнев.

Составлен график рейдов по выявлению нелегальных проездов и привлечению к административной ответственности. Ранее уже было составлено 19 протоколов на общую сумму 52 тысячи рублей.

Каждую среду с 24 ноября, будет проводится патрулирование берегов. Детей, находящихся на льду, будут доставлять в отдел полиции.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начала ноября Улан-Удэ запечатлели опасные игры. Подростки гуляли по едва затянутой льдом Степной протоке.

Также ежедневно на территории Речпорта и за стадионом БГУ сотрудник дежурной поисково-спасательной службы проводит обход береговой линии на наличие любителей подлёдной рыбалки.

- Поступает очень много сообщений в службу 112 и единую дежурно-диспетчерскую службу о том, что подростки находятся на протоке Степной. По приезду сотрудников детей либо нет, либо они при виде постовой машины разбегаются. Отмечу, что за весь зимний период порядка 20 человек были доставлены в отдел полиции. К счастью, в прошлом году трагедий на льду на территории города не было зарегистрировано, - отметил Олег Лухнёв.
лед полиция

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