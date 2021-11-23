В Бурятии подвели итоги фестиваля инвалидов

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Мероприятие проходило в формате онлайн



В Бурятии прошёл VIII республиканский фестиваль «Родники творчества-2021». Мероприятие было посвящено году Байкала и республики.



Конкурс состоялся в онлайн-формате. По 9 номинациям фестиваля было представлено 45 номеров от 16 общественных организаций инвалидов Бурятии.



В номинации «Вокальные ансамбли» дипломом первой степени отмечен вокальный ансамбль «Сибирячка» (Кяхтинская РО БРО ВОИ), дипломами второй степени отмечены вокальный ансамбль «Моё тепло (Иволгинская РО БРО ВОИ) и хор ветеранов «Лейся, песня» (Баргузинская РО БРО ВОИ). Дипломами третьей степени отмечены: вокальный ансамбль «Бичурянка» (Бичурская МО ВОС), вокальный ансамбль «Вечерина» (Бичурская РО БРО ВОС), вокальный ансамбль «Гармония» (Улан-Удэнская МО ВОС), вокальный квартет участников ансамбля «Вдохновение» (Тарбагатайская РО БРО ВОИ) и хор «Сударушка» (Северобайкальское городское общество инвалидов).



В номинации «Вокалисты (соло). Эстрадная песня» первое место присуждено Лилии Артамоновой (Загорская ПО БРО ВОИ), вторые места присуждены Людмилы Кульбачной (Северобайкальское Городское общество инвалидов) и Руслану Чердонову (Загорская ПО БРО ВОИ). На третьем месте – Максим Иренов (Иволгинская РО БРО ВОИ) и Юрий Тяпин (Октябрьская РО БРО ВОИ).



В номинации «Вокалисты (соло). Народная песня» первое место присуждено Клавдии Граблиной (Баргузинская РО БРО ВОИ). Вторые места разделили Надежда Пилюкова (Северобайкальское городское общество инвалидов) и Евгения Гнеушева (РООМИ ГЭРЭЛ). Третьи места – у Галины Николаевой (Кабанская МО ВОС) и Зорикто Ширапова (Кижингинская РО БРО ВОИ).



В номинации «Дуэты, трио» первое место присуждено трио Загорской ПО БРО ВОИ в составе Лилии Артамоновой, Виктории Еремеевой и Ирины Алексеевой. Дипломами второй степени отмечены: дуэт «Наранай туяа» в составе Любови Жамбаловой и Цыжилмы Балдановой (Кижингинская РО БРО ВОИ) и трио «Сибирячка» в составе Валентины Михайловой, Лидии Коноваловой и Валентины Хамидуллиной (Кяхтинская РО БРО ВОИ). На третьем месте дуэт Татьяны Нимаевой и Жамсо Нимаева (Иволгинская РО БРО ВОИ).



В номинации «Танцы» дипломом первой степени отмечен ансамбль «Сибирячка» (Кяхтинская РО БРО ВОИ), второе место у творческой группы «Феникс» (МО БРО ВОИ «Новая Надежда», Мухоршибирский район). Дипломом третьей степени отмечен цыганский танец в исполнении Татьяны Нимаевой (Иволгинская МО БРО ВОИ).



В номинации «Я автор (авторские песни)» первые места присуждены Алексею Асхадуллину (Улан-Удэнская МО ВОС) и Владимиру Брыкову (БРО ВОИ). Вторые места жюри решило не присуждать. Дипломами третьей степени отмечены авторы песен Ринчиндоржо Бурхиев (Хоринская РО БРО ВОИ) и Ольга Митченко (Кабанская МО ВОС).



В номинации «Я автор (авторские стихотворения)» первое место присуждено Санжи Боржоновой (Советская РО БРО ВОИ), дипломом второй степени отмечена работа Тамары Чудесенко (Загорская ПО БРО ВОИ), третье место – у Галины Афанасьевой (Кяхтинская РО БРО ВОИ).



В номинации «Художественное слово» отмечены: дипломом первой степени – Геннадий Гусляков (Тарбагатайская РО БРО ВОИ), дипломом второй степени – Вера Егорова (МО БРО ВОИ «Новая Надежда», Мухоршибирский район), Елена Иванова (Баргузинская РО БРО ВОИ), Галина Куприянова (Северобайкальское Городское общество инвалидов). Дипломами третьей степени в данной номинации отмечены: Баян Бастуев (Кижингинская РО БРО ВОИ), Татьяна Дианова (Северобайкальское городское общество инвалидов), Галина Калашникова (Бичурская МО ВОС), Виктория Колмакова (МО БРО ВОИ «Новая Надежда», Мухоршибирский район), Елена Малых (Северобайкальское городское общество инвалидов).



В номинации «Инструментальное исполнение» диплома первой степени удостоен духовой оркестр «Дивертисмент» (Советская РО БРО ВОИ), на втором месте – Владислав Шарланов (Улан-Удэнская МО ВОС), на третьем месте – Лилия Никитина и Александра Кобзева (Улан-Удэнская МО ВОС).



Всем перечисленным номинантам будут вручены дипломы и денежные призы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты РБ.

