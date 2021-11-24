Участники померятся силами в национальных видах спорта
В Иркутске 4 декабря пройдёт фестиваль «Гэсэриада». Он состоится на базе спортивного комплекса «Байкал-Арена».
В программе фестиваля «Гэсэры» расскажут о себе на бурятском языке и померятся силами в абсолютном первенстве по бурятской борьбе, стрельбе из лука, разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган».
Творческая программа включает в себя конкурс «Гэсэршинов», где участники будут читать эпос «Гэсэр» и конкурс бурятской народной песни «Арадай дуун».
Для участия в фестивале нужно отправить заявку на электронную почту tradicot@mail.ru с пометкой «Гэсэриада 2021». Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение 6+
На фестивале в Иркутске выберут Гэсэра
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