На фестивале в Иркутске выберут Гэсэра

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участники померятся силами в национальных видах спорта



В Иркутске 4 декабря пройдёт фестиваль «Гэсэриада». Он состоится на базе спортивного комплекса «Байкал-Арена».



В программе фестиваля «Гэсэры» расскажут о себе на бурятском языке и померятся силами в абсолютном первенстве по бурятской борьбе, стрельбе из лука, разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган».



Творческая программа включает в себя конкурс «Гэсэршинов», где участники будут читать эпос «Гэсэр» и конкурс бурятской народной песни «Арадай дуун».



Для участия в фестивале нужно отправить заявку на электронную почту tradicot@mail.ru с пометкой «Гэсэриада 2021». Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Возрастное ограничение 6+

