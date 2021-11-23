Из желудка юной жительницы Бурятии вытащили клубок волос

В детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ прооперировали девочку с трихобезоаром. Это клубок волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка.
Сначала девочку обследовали у гематолога по поводу анемии, и тут выявилось выраженное опухолевидное образование, полностью занимающее желудок. Накануне в плановом порядке её успешно прооперировали и удалили инородное тело.
Медики подчёркивают, что вредная привычка – грызть собственные волосы - приводит через годы к тяжёлым последствиям, объёмному хирургическому вмешательству.
Сейчас юная пациентка находится под наблюдением, состояние соответствует тяжести перенесённой операции.
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичный случай был ровно год назад – 22 ноября. Тогда к врачам обратилась 12-летняя девочка с болями в животе. Врачи выявили у неё «опухоль», которая на деле оказалась комком волос.
- Может ли это говорить о возрастании психопатологии/пограничной патологии у детей? Вопрос требует изучения… Одно понятно - напряжение в социуме, в семье, обязательно сказывается на психологическом состоянии ребёнка, - отмечают врачи детской больницы.
«Родители, будьте внимательны к своим детям!» – заключили в больнице.