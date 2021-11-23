В Бурятии экс-завещающей придётся вернуть сумму взятки в бюджет

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Она незаконно получила порядка 40 тысяч рублей



В июле 2021 года осуждена бывшая заведующая одного из дошкольных образовательных учреждений Мухоршибирского района Бурятии. Она признана виновной в поучении взятки. Ей назначено наказание в виде исправительных работ.



Заведующая незаконно получила 39 660 рублей. Прокурором района к осуждённой в суд предъявлено исковое заявление о взыскании этой суммы в доход бюджета.



Судья удовлетворил требования прокурора.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

