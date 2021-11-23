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В Бурятии экс-завещающей придётся вернуть сумму взятки в бюджет

В Бурятии экс-завещающей придётся вернуть сумму взятки в бюджет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Она незаконно получила порядка 40 тысяч рублей

В июле 2021 года осуждена бывшая заведующая одного из дошкольных образовательных учреждений Мухоршибирского района Бурятии. Она признана виновной в поучении взятки. Ей назначено наказание в виде исправительных работ.

Заведующая незаконно получила 39 660 рублей. Прокурором района к осуждённой в суд предъявлено исковое заявление о взыскании этой суммы в доход бюджета.

Судья удовлетворил требования прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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