Она незаконно получила порядка 40 тысяч рублей
В июле 2021 года осуждена бывшая заведующая одного из дошкольных образовательных учреждений Мухоршибирского района Бурятии. Она признана виновной в поучении взятки. Ей назначено наказание в виде исправительных работ.
Заведующая незаконно получила 39 660 рублей. Прокурором района к осуждённой в суд предъявлено исковое заявление о взыскании этой суммы в доход бюджета.
Судья удовлетворил требования прокурора.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии экс-завещающей придётся вернуть сумму взятки в бюджет
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