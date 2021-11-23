В Бурятии работникам организаций задолжали почти 2 млн по зарплате

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Прокурорская проверка выявила нарушения трудового законодательства в пяти ресурсоснабжающих организациях – обществах с ограниченной ответственностью «Регистр. Нижнеангарск», «Регистр. Кичера», «Регистр. Уоян», «Регистр. Ангоя», «Регистр. Янчукан».



Установлено, что перед 175 работниками предприятий за август образовалась задолженность по заработной плате в сумме 1,9 млн рублей.



В отношении пяти организаций возбуждены дела об административном правонарушении за невыплату в срок зарплаты. Виновным назначены штрафы.



В отношении генерального директора обществ также возбуждены административные дела.



По результатам рассмотрения представления прокурора, внесенного руководителю организаций, задолженность по заработной плате погашена, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

