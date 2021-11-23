В дело вмешалась прокуратура
Прокурорская проверка выявила нарушения трудового законодательства в пяти ресурсоснабжающих организациях – обществах с ограниченной ответственностью «Регистр. Нижнеангарск», «Регистр. Кичера», «Регистр. Уоян», «Регистр. Ангоя», «Регистр. Янчукан».
Установлено, что перед 175 работниками предприятий за август образовалась задолженность по заработной плате в сумме 1,9 млн рублей.
В отношении пяти организаций возбуждены дела об административном правонарушении за невыплату в срок зарплаты. Виновным назначены штрафы.
В отношении генерального директора обществ также возбуждены административные дела.
По результатам рассмотрения представления прокурора, внесенного руководителю организаций, задолженность по заработной плате погашена, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии работникам организаций задолжали почти 2 млн по зарплате
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