Нарушение выявила прокурорская проверка
Как выяснила прокурорская проверка, в администрация городского поселения «Северомуйское» нарушила земельное законодательство.
Установлено, что уполномоченные лица администрации допустили нарушения при проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Несвоевременно опубликовали извещение о проведении торгов, незаконно отклонили заявку одного из участников, процедуру отмены аукциона также провели с нарушениями.
В отношении главы городского поселения возбуждено административное дело за нарушение процедуры и порядка организации и проведения торгов. Должностному лицу назначен штраф, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
На севере Бурятии с нарушением провели аукцион
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она незаконно получила порядка 40 тысяч рублей
В дело вмешалась прокуратура
Нарушение выявила прокурорская проверка
Существенных осадков не ожидается
Препарат пользуется спросом для ревакцинации
Общее число случаев заражения превысило 71 тысячу
В исправительном учреждении отметили День телевидения
Владимир Рылов будет дирижировать оркестром и читать повесть Пушкина
Спортсмены из Улан-Удэ взяли 11 золотых наград
Необходимо смастерить и сфотографироваться с кормушкой
Студентов включили в «группу риска»
Особенно остро сложилась ситуация с первой и второй положительными группами крови
Жителя Бурятии, который расстался со своей первой любовью более 30 лет назад, и не подозревал, что у него уже трое внуков
Владимир Ширапов рассказал о съёмках в сериале «Waman»
«Рукопашные бои» во время уборки снега происходят по вине агрессивных водителей