На севере Бурятии с нарушением провели аукцион

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокурорская проверка



Как выяснила прокурорская проверка, в администрация городского поселения «Северомуйское» нарушила земельное законодательство.



Установлено, что уполномоченные лица администрации допустили нарушения при проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Несвоевременно опубликовали извещение о проведении торгов, незаконно отклонили заявку одного из участников, процедуру отмены аукциона также провели с нарушениями.



В отношении главы городского поселения возбуждено административное дело за нарушение процедуры и порядка организации и проведения торгов. Должностному лицу назначен штраф, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

