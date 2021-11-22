Ушуисты из Бурятии завоевали россыпь медалей в Москве

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Спортсмены из Улан-Удэ взяли 11 золотых наград



21 спортсмен Бурятии (от самых юных до уже опытных) приняли участие в Кубке России-2021 и всероссийских соревнованиях по ушу «Связь Поколений». Мероприятия состоялись с 12 по 16 ноября в Московском Дворце ушу.



Бурятию представила команда школы ушу «Золотой Дракон», сообщили в минспорта Бурятии.



На Кубке России Алёна Леонова завоевала два золота, два серебра и одну бронзовую награду. Золото, серебро и бронза у Андрея Фёдорова. Победителем также стал Ренат Гаученов. Бронзовая медаль у Олеси Коробенко.



На всероссийских соревнованиях по ушу в возрастной категории 9-11 лет у спортсменов Бурятии три золотых и семь бронзовых наград. В категории 12-14 лет – одна золотая, две серебряных и шесть бронзовых медалей.



Среди юниоров 15-17 лет бурятские спортсмены взяли два золота, два серебра и три бронзы.



Всего у команды Бурятии 11 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.

