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Ушуисты из Бурятии завоевали россыпь медалей в Москве

Ушуисты из Бурятии завоевали россыпь медалей в Москве
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Спортсмены из Улан-Удэ взяли 11 золотых наград

21 спортсмен Бурятии (от самых юных до уже опытных) приняли участие в Кубке России-2021 и всероссийских соревнованиях по ушу «Связь Поколений». Мероприятия состоялись с 12 по 16 ноября в Московском Дворце ушу.

Бурятию представила команда школы ушу «Золотой Дракон», сообщили в минспорта Бурятии.

На Кубке России Алёна Леонова завоевала два золота, два серебра и одну бронзовую награду. Золото, серебро и бронза у Андрея Фёдорова. Победителем также стал Ренат Гаученов. Бронзовая медаль у Олеси Коробенко.

На всероссийских соревнованиях по ушу в возрастной категории 9-11 лет у спортсменов Бурятии три золотых и семь бронзовых наград. В категории 12-14 лет – одна золотая, две серебряных и шесть бронзовых медалей.

Среди юниоров 15-17 лет бурятские спортсмены взяли два золота, два серебра и три бронзы.

Всего у команды Бурятии 11 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.
спорт ушу

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