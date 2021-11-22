Необходимо смастерить и сфотографироваться с кормушкой
С 12 ноября 2021 года по 20 марта 2022-го Союз охраны птиц России в рамках акции «Покормите птиц!» проводит десятый интернет-конкурс кормушек. Приглашают для участие и жителей Бурятии.
В конкурсе могут принять участие все желающие. Фотографии своих работ необходимо самостоятельно загрузить на сайт конкурса https://www.birds-konkurs.ru/
Автор работы должен присутствовать на фото.
Предусмотрено две номинации: «Оптимальный вариант», отвечающий нуждам и стандартам кормушки для птиц + дизайн; и «Чудо-столовая» за самую красивую и оригинальную кормушку.
Каждый месяц жюри будет выбирать по одной работе в каждой номинации. Авторы лучших работ получат электронные благодарности от организаторов конкурса.
К 1 апреля - международному Дню птиц - жюри выберут по одному победителю среди номинантов каждого месяца проведения конкурса. Победителей наградят грамотами и ценными призами.
Жителей Бурятии зовут на конкурс кормушек для птиц
Общество, Фото:
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