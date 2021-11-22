Студентов включили в «группу риска»
В конце прошлой неделе федеральные СМИ распространили информацию об обязательной вакцинации студентов в Бурятии.
«Так, обязательная вакцинация уже введена в Амурской, Курской, Иркутской, Владимирской, Волгоградской областях, Калмыкии, Дагестане, Марий Эл, Томской, Кемеровской и Архангельской областях, Пермском и Краснодарском краях, а также в Адыгее, Бурятии и Туве», - сообщало РИА Новости.
При этом совсем недавно, в начале ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов пояснял, что обязательная вакцинация необходима только для студентов, живущих в общежитиях. «Не было решения о обязательной вакцинации вообще всех студентов, но как рекомендация – да», - отмечал глава 8 ноября.
В настоящее время ситуация, как видим, изменилась. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили, что совершеннолетние студенты действительно включены в «группу риска» и подлежат обязательной вакцинации.
- Да, мы включили студентов в «группу риска». С другой стороны, именно для этой категории граждан юридической ответственности нет. Но мы рекомендуем всем жителям от 18 лет сделать прививки против COVID-19. При этом отметим, что студенты многих вузов нашей республики достаточно активно прививаются, среди них отмечается высокий уровень вакцинации против коронавирусной инфекции, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В начале прошлой недели для несовершеннолетних студентов ввели важное ковидное послабление. Подросткам-студентам от 15 до 18 лет теперь можно посещать торговые центры, магазины непродовольственных товаров без сопровождения взрослых.
В Бурятии ввели обязательную вакцинацию для студентов
Общество, Фото:
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