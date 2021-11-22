Препарат пользуется спросом для ревакцинации
В Иркутскую область поступило 52 800 доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба сообщил глава региона Игорь Кобзев.
Он отметил, что по информации Центра управления региона, за три недели в социальных сетях поступило почти 300 обращений по вакцинации.
- Работа по поступлению вакцины в регион продолжается. Большим спросом сейчас пользуется препарат для ревакцинации. На прошлой неделе у меня состоялась рабочая встреча с министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко. Заручился его поддержкой по вопросу увеличения поставок «Спутника Лайт» в регион. Вся вакцина тут же распределяется и направляется по медицинским организациям. При этом в области в достаточном количестве вакцина «Спутник V», запас составляет почти 200 тысяч доз. Ещё раз подчеркну: мы должны приложить все усилия для того, чтобы была возможность привить всех желающих, - сказал губернатор.
Игорь Кобзев поручил минздраву региона проработать вопрос по открытию дополнительных пунктов вакцинации.
На сегодня первый компонент вакцины получили более 943 тысяч человек, второй - более 654 тысяч человек, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Иркутская область получила «Спутник Лайт»
Общество, Фото:
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