Актёр из Бурятии снялся в российском сериале

Владимир Ширапов рассказал о съёмках в сериале «Waman»
Журналист, актёр, директор бурятской студии «Yндэр» Владимир Ширапов снялся в новом российском сериале «Waman» (18+) кинокомпании 1-2-3 Production. Владимир Ширапов рассказал, что получил бесценный опыт работы.
- Для меня это был первый опыт работы с крупным федеральным производителем. Очень порадовало трепетное отношение к актёру. Впечатлила слаженная и чёткая работа всех служб киноиндустрии. Если в 14:44. некий человек должен стукнуть молотком по гвоздю, то он именно в это время и сделает это. Даже если этого человека придётся везти с другого конца света, - написал на своей странице Владимир Ширапов.
По его словам, съёмки продолжались полгода в Казахстане и Москве. И всё это время «конвейер работал бесперебойно».
- Я узнал, что режиссёр - это Бог и Царь на площадке, узнал, как функционирует операторский блок, световики, звукачи, костюмеры, гримёры, реквизиторы, помощники по актёрам, пищеблок и т.д. С интересом вникал в детали масштабных натурных и павильонных съёмок. Это бесценный опыт. А уж интересно как - не передать словами, - признался бурятский артист.
Кроме этого, его впечатлила работа опытных российских актёров и игра земляков.
- Как работают известные российские актёры, снискавшие уважение коллег и любовь зрителей - отдельная тема. Это профи высочайшего класса. Увидел, насколько мощно и органично смотрятся на площадке наши родные бурятские актёры - ахатан Баста Цыденов, Отхон Виктор Жалсанов и питерский джидинец Александр Балсанов. Уверенно могу сказать, что буряад бужигчид не посрамили себя ни нарушениями дисциплины, ни огрехами по работе, - признался Владимир Ширапов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Ширапов обрёл популярность после съёмок в фильме Солбона Лыгденова «Булаг» (18+). Здесь он сыграл главную роль. В фильме «Булаг-2» (6+) он исполнил эпизодическую роль. Недавно Владимир Ширапов сыграл в сериале «Маньячелло» (18+) телеканала ТНТ.
1-2-3 Production - российская кинокомпания, занимающаяся производством полнометражного жанрового и авторского кино, сериалов премиум-класса, а также документальных фильмов и сериалов. Основана в 2018 году. Её возглавляют продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. В настоящее время в портфеле компании такие рейтинговые проекты как трилогия «Гоголь» (16+), сериал «Обычная женщина» (16+), драма «Эпидемия» (16+). В 2020 году компания включена в новый список лидеров индустрии, который ежегодно обновляет совет государственного Фонда кино.
Актёр из Бурятии снялся в российском сериале
Общество, Фото:
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