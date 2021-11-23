В Бурятии температура опускалась до -39

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Существенных осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 ноября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -20,-25, местами до -30, по северу -34,-39, по Прибайкалью -13,-18, днём -12,-17, местами -4,-9, по северной половине -18,-23.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -21,-23, днём -12,-14.



