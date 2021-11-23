Существенных осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 ноября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -20,-25, местами до -30, по северу -34,-39, по Прибайкалью -13,-18, днём -12,-17, местами -4,-9, по северной половине -18,-23.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -21,-23, днём -12,-14.
В Бурятии температура опускалась до -39
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 23.11.2021
Существенных осадков не ожидается
Препарат пользуется спросом для ревакцинации
Общее число случаев заражения превысило 71 тысячу
В исправительном учреждении отметили День телевидения
Владимир Рылов будет дирижировать оркестром и читать повесть Пушкина
Спортсмены из Улан-Удэ взяли 11 золотых наград
Необходимо смастерить и сфотографироваться с кормушкой
Студентов включили в «группу риска»
Особенно остро сложилась ситуация с первой и второй положительными группами крови
Жителя Бурятии, который расстался со своей первой любовью более 30 лет назад, и не подозревал, что у него уже трое внуков
Владимир Ширапов рассказал о съёмках в сериале «Waman»
«Рукопашные бои» во время уборки снега происходят по вине агрессивных водителей
Ситуацию объяснила замруководителя управления Роспотребнадзора
Сейчас не все жители вовремя отправляются на повторную прививку
Победители представят Бурятию на чемпионате ДФО