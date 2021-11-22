В исправительном учреждении отметили День телевидения
В исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрске прошли мероприятия, приуроченные к всемирному дню телевидения.
Для осуждённых провели лекцию, беседу, викторину и конкурс рисунков, посвящённые истории происхождения телевидения. В клубе учреждения им показали документальный фильм «История создания телевидения».
В завершение мероприятий прошло соревнование по футболу, где первое место занял отряд №3, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые рисовали телевидение
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