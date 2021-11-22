«Малышня» из Иркутской зоогалереи впервые прогулялась по снегу

- Первая попытка малышей прогуляться по снегу была довольно робкой. Только Эльзу ничуть не смутила открытая дверь в новый мир, который срочно нужно детально обследовать. А уже остальные, глядя на свою предводительницу, поняли, что там нет ничего страшного и тоже бросились следом, - рассказали сотрудники зоопарка.



Животные аккуратно и с любопытством нюхали снег, оглядывали окружающее пространство, лазали по всевозможным препятствиям. Эльза и Фортис играли друг с другом.



