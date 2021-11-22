«Малышня» из Иркутской зоогалереи впервые прогулялась по снегу

Две тигрицы, трёхлапый лев Фортис и молодой лабрадор Эльза из Иркутской зоогалереи прогулялись по первому снегу. Видео опубликовали в аккаунте зоопарка в соцсети на днях.
По словам сотрудников, Эльза была всех бодрее. Тигры и лев робели, они смотрели на собаку и следовали за ней.
- Первая попытка малышей прогуляться по снегу была довольно робкой. Только Эльзу ничуть не смутила открытая дверь в новый мир, который срочно нужно детально обследовать. А уже остальные, глядя на свою предводительницу, поняли, что там нет ничего страшного и тоже бросились следом, - рассказали сотрудники зоопарка.
Животные аккуратно и с любопытством нюхали снег, оглядывали окружающее пространство, лазали по всевозможным препятствиям. Эльза и Фортис играли друг с другом.
По словам сотрудников зоопарка, животным понравились зимние прогулки.
- Теперь каждый выход на улицу для них настоящее счастье. Все четверо с нетерпением ждут возможности поваляться в снегу, поискать среди камней следы пребывания птиц (это их уличный вольер на зиму отдали детям) и поиграть льдинками в слитом бассейне, - поделились в зоопарке.
Здесь отметили, что прогулки у молодых животных регулярные, но непродолжительные. Это объяснили морозной погодой. При этом тигрятам особой разницы нет, какая температура за окном, а вот льву может быть холодно.
Как сообщал «Байкал-Daily», Фортис и Эльза появились в зоогалерее в конце лета. Львёнок родился в питомнике «К-9». Левую заднюю лапу он потерял, живя с матерью и своими братьями и сёстрами. В качестве «живой грелки» ему взяли лабрадора. Планировалось, что собака побудет с диким зверем некоторое время, но животные подружились, и Эльзу оставили насовсем.
Тигрицы Лиана и Лаванда приехали в Иркутск из Владивостока в октябре.