За помощью обратились 12 человек
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии прошёл день правовой помощи детям.
- В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия следственного управления МВД России по Улан-Удэ Нина Намсараева, специалист социальной защиты населения Эржена Эрдынеева, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району Улан-Удэ Елена Милехина, медицинский психолог отдела профилактики республиканского наркологического диспансера Александра Афанасьева, - сообщили в УФСИН.
Всего за консультацией к специалистам обратилось 12 человек. В основном вопросы касались социальных выплат малообеспеченным семьям, восстановления документов семьям, находящимся в социально-опасном положении, мер социальной поддержки малоимущим семьям, субсидии на оплату жилого помещения и покупку дров для малообеспеченных семей, компенсации на коммунальные услуги лицам, имеющим инвалидность.
Кроме того, с родителями провели профилактическую беседу и научили распознавать, принимает ли ребёнок наркотики, в том числе спайсы.
УФСИН по Бурятии провело день правовой помощи детям
Общество, Фото:
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