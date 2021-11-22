УФСИН по Бурятии провело день правовой помощи детям

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

За помощью обратились 12 человек



В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии прошёл день правовой помощи детям.



- В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия следственного управления МВД России по Улан-Удэ Нина Намсараева, специалист социальной защиты населения Эржена Эрдынеева, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району Улан-Удэ Елена Милехина, медицинский психолог отдела профилактики республиканского наркологического диспансера Александра Афанасьева, - сообщили в УФСИН.



Всего за консультацией к специалистам обратилось 12 человек. В основном вопросы касались социальных выплат малообеспеченным семьям, восстановления документов семьям, находящимся в социально-опасном положении, мер социальной поддержки малоимущим семьям, субсидии на оплату жилого помещения и покупку дров для малообеспеченных семей, компенсации на коммунальные услуги лицам, имеющим инвалидность.



Кроме того, с родителями провели профилактическую беседу и научили распознавать, принимает ли ребёнок наркотики, в том числе спайсы.





