В Бурятии отметили День ракетных войск и артиллерии. Видео

- В соединениях и воинских частях в Бурятии состоялись торжественные митинги. На трибуне выступили командиры, они поздравили личный состав с праздником и пожелали продолжать совершенствовать свой профессионализм. В артиллерийском соединении торжественно открыли памятник артиллеристам, после чего возложили венки и почтили память минутой молчания погибших артиллеристов, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







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В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии личный состав отпраздновал День ракетных войск и артиллерии.19 ноября «Боги войны» (так называют артиллерию) отметили 76 лет со дня основания ракетных войск и артиллерии.В 2021 учебном году для ракетчиков и артиллеристов в Бурятии выросло количество часов по предметам обучения, повысилась интенсивность проводимых занятий.С начала года с артиллеристами и ракетчиками проведено более 240 тактических и тактико-специальных учений батарей, около 20 тактических учений артиллерийских дивизионов, 15 тренировок по управлению огнем соединений. Выполнено около 14 тысяч зачётных огневых задач офицерами и сержантами с боевой стрельбой. Всего на боевую подготовку подразделений ракетных войск и артиллерии армии израсходовано более 14 тысяч снарядов и мин.- Подразделения ракетных войск и артиллерии поэтапно переходят в качественно новое состояние, позволяющее совершенствовать применяемые ракетные и артиллерийские подразделения в рамках разведывательно-огневой системы, - сообщили в Восточном военном округе.