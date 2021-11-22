В Бурятии открыли парту Героя в школе

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Алексей Продубнов погиб в 2019 году, а память о нём увековечили в школе, где он учился



В средней школе № 4 в городе Гусиноозёрск увековечили память сотрудника специального отряда быстрого реагирования «Барс» управления Росгвардии по Бурятии капитана полиции Алексея Продубнова, погибшего при исполнении служебного долга.



- Сегодня мы собрались, чтобы увековечить память Алексея. Он учился в этой школе, бегал по коридорам, занимался спортом. Простой парень, который стал надеждой и опорой для семьи. Мы открываем парту Героя, чтобы вы, ученики, знали, что в вашей школе учился Леша Продубнов – спортсмен, добрейшей души человек, трудолюбивый и ответственный. Главное – быть настоящим человеком, каким был Алексей. Большое спасибо и низкий поклон родителям Алексея, которые воспитали достойного сына, и мы тоже гордимся нашим товарищем,- отметил заместитель начальника управления Росгвардии по Бурятии Василий Лосев.



Глава Селенгинского района Станислав Гармаев вспомнил случай с соревнований, в которых участвовал Алексей.



- Защищая честь Селенгинского района, Алексей бежал масс-старт. Его друзья-земляки к финишу уже не могли бежать, и он брал их под руки и помогал им. Он был целеустремлённым, очень сильным – после масс-старта шёл и «тягал» гири.



Директор школы Соелма Эрдынеева рассказала собравшимся о том, каким учеником был Алексей Продубнов.



- Важно не сколько человек прожил, а как. Алексей Продубнов окончил школу в 2002 году. Искренний, простой, отличался от сверстников серьёзностью и был очень добрым мальчиком. Право сидеть за этой партой получат все ученики нашей школы. Каждый должен иметь возможность прикоснуться к истории героя. Открытие парты Героя – это большая честь для всех нас, - отметила Соелма Абидуевна.



Завершилось мероприятие «уроком мужества», который провели сотрудники СОБР.



- Открытие парты Героя с размещённой на ней информацией о капитане полиции Алексее Продубнове стало возможным благодаря инициативе личного состава специального отряда быстрого реагирования «Барс», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Алексей Продубнов родился в 1985 году в Гусиноозёрске. Кандидат в мастера спорта по гиревому спорту и тяжёлой атлетике.



После срочной службы два года работал в 7-й пожарной части по охране Гусиноозерской ГРЭС. В 2012 году поступил на службу оперуполномоченным боевого отделения специального отряда быстрого реагирования «Барс». Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Награжден ведомственными медалями «За мужество и отвагу», «За воинскую доблесть», «За отличие в службе», нагрудным знаком «За отличие в службе в особых условиях» и другими.



10 октября 2019 года погиб при исполнении служебного долга.

