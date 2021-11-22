На севере температура упадёт почти до -40
В ближайшие три дня в Бурятии установится морозная погода. Местами столбик термометра будет опускаться до 31 градуса мороза, а на севере до -39. При этом будет ветрено и немного снежно.
Завтра, 23 ноября, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -20,-25, местами до -30, по северу -34,-39, по Прибайкалью -13,-18, днём -12,-17, местами -4,-9, по северной половине -18,-23.
В среду, 24 ноября, в регионе также переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -24,-29, по северу -32,-37, по Прибайкалью -6,-11, днём -7,-12, местами 0,-5, по северной половине -17,-22.
В четверг, 25 ноября, по-прежнему переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью -7,-12, днём -6,-11, местами 0,-5, по северной половине -15,-20.
В Бурятии прогнозируют морозные ночи
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