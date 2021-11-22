Улан-удэнский аэропорт готовится к встрече международных рейсов

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» готовится принять первых пассажиров международных рейсов.
Как сообщал «Байкал-Daily», авиасообщение открывается с Монголией и Таиландом. В столицу Монголии самолёты начнут летать после 1 декабря.
С 20 декабря из аэропорта Улан-Удэ также откроются прямые рейсы на Пхукет – популярный курорт Таиланда.
В преддверии этих событий гендиректор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев напомнил, как выглядит международный зал, сняв там короткое видео.
- Это зал прилёта международных рейсов. Просторный, светлый зал, который оснащён шестью кабинками пограничного контроля. Все операции, которые будут проходить в международном аэропорту «Байкал», будут проходить быстро, оперативно и удобно для наших пассажиров, - сообщил Дмитрий Гармаев.
Он добавил: «Ждём международные рейсы!»