В Бурятии на конкурсе национального балета сложилась уникальная ситуация

Победителем стал не один, а сразу четыре человека



В Бурятии подвели итоги конкурса на создание и постановку национального балетного спектакля. Финальный показ эскизов конкурсантов состоялся 21 ноября, сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.



За звание победителя боролись четыре команды, сформированные по результатам нескольких этапов конкурса — либреттист, композитор и хореограф. Это Никита Дмитриевский с балетом «Баргуджин Тукум» (либретто Башкуев Г.Т., композитор Дружинина А. Н.), Павел Окунев — балет «Баргуджин Тукум» (либретто Башкуев Г.Т., композитор Тучков П.В.), Михаил Овчаров — балет «Гэсэр» (либретто Санжиева Л.Н., композитор Санжиева Л.Н.), Александр Рюнтю — балет «Гэсэр» (либретто Рюнтю А.Д, композитор Круль Я.Л.).



В итоге на конкурсе сложилась уникальная ситуация – победителями были признаны все четверо финалистов.



Член жюри, директор Башкирского государственного театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов отметил, что «ситуация сложилась неоднозначная».



- Мы долго совещались и приняли коллективное решение — вы все победители. Вы все состоявшиеся художники, все поработали на славу. Сам факт, что из 11 претендентов мы выбрали вас четверых, говорит о вашем профессионализме. Вы не пишите, а творите. Выделить кого-то одного невозможно. Вы самородки, потому что национальную музыку пишут и ставят национальный балет редкие люди, которые понимают, что делают. Дальше всё в ваших руках. Вы первые участники и победители первого национального современного конкурса республики Бурятия. Это уже гордость и честь, с чем я вас и поздравляю, - заявил Ильмар Альмухаметов.



Решение о признании победителями конкурса сразу четырёх человек привело к непростой ситуации. Четыре автора вряд ли смогут работать над одной постановкой. Так что не исключено, что ещё не всё решено окончательно. По крайней мере, источник «Байкал-Daily» это некоторым образом подтвердил.



- Финалистам предоставили возможность подготовить полную версию своего балета. После знакомства с полноценным произведением художественное руководство примет решение, с кем из них театр продолжит работать над постановкой, посвященной 100-летию Бурятии, - сообщил источник.



Масштабный открытый конкурс на создание национального балета проводился в Бурятии впервые. Его организовали в честь 100-летия Республики Бурятия.



Ранее в Бурятии завершился конкурс на создание национального оперного спектакля. Изначально победила петербургский композитор Светлана Нестерова, создавшая работу на основе бурятской сказки о девушке-лебеди. Вскоре после разразившегося скандала и ряда обвинений (в том числе по использованию музыки из другой оперы Нестеровой «Поди туда - не знаю куда») победительница сняла свою кандидатуру. Таким образом, этот проект заменили сочинением бурятского композитора Баира Дондокова.







