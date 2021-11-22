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Улан-удэнец помог испанцу, попавшему в снежную ловушку

Улан-удэнец помог испанцу, попавшему в снежную ловушку
Общество,  Фото:pixabay.com
Автомобилист из Испании путешествует на всесезонной резине

Улан-удэнский бизнесмен Алексей Гусев помог испанцу, машина которого застряла в сугробе на трассе в Бурятии. Инцидент произошёл в субботу, 20 ноября, о нём бизнесмен рассказал на своей странице в Instagram.

- На ночной трассе провели спасательную операцию. Вызволили из сугроба испанца на BMW. Алехандро едет во Владивосток. Резина почти летняя (всесезонка), - написал Алексей Гусев.

Общение с путешественником происходило на ломаном английском языке. По словам Алексея, его словарный запас весьма скудный, однако он смог кое-что рассказать. Испанец в ответ тоже отвечал на английском, но житель Бурятии не всё понял.

- По-русски не говорит совсем. У меня словарный запас английского минимальный. Но общались, как могли. Я, конечно про, «Улан-Удэ из зе кэпитал сити оф Бурятия» и про «мазерлэнд оф греат монголиан вариор Чингиз-хан» поведал нашему новому другу из Каталонии. Он в ответ вёл долгий монолог, из которого я понял только некоторые слова: «Владивосток, Джапан, СьютКореа и май кар», - продолжил Алексей.

После вызволения иностранного путешественника и его автомобиля из снежного плена ему около часа искали гостиницу. Сложность заключалась в просроченном ПЦР-тесте на коронавирус. Однако, по словам улан-удэнца, пристроить Алехандро всё же удалось в небольшой отель, название которого он не стал называть. И, как понял Алексей, у Алехандро финансовые трудности, поскольку тот оплатил ему проживание в гостинице – своей банковской картой иностранец рассчитаться не смог.
путешественники Испания снег

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