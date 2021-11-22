С настила-«палубы» открывается прекрасный вид на Байкал
В местности, где когда-то находился известный байкальский порт Танхой, завершен монтаж экспозиции «Рыбак Байкала». На площадке у визит-центра «Байкал заповедный» установлены четыре рыбацкие лодки, траловый бот и корабельная мачта с флюгером. С деревянного настила-«палубы» открывается прекрасный вид на Байкал, рассказали в пресс-службе Байкальского заповедника.
Новый ландшафтный объект создали сотрудники Байкальского заповедника – жители посёлка Танхой при поддержке рыбаков Кабанского района.
Уже сейчас, несмотря на снег и ветер, на площадку приходят посетители: посмотреть, полюбоваться, сделать фото и заинтересоваться историей байкальского рыболовства. А торжественное открытие экспозиции «Рыбак Байкала» состоится весной 2021 года.
- Несомненно, рыболовство на протяжении веков являлось основой «байкальской цивилизации». Не будет преувеличением сравнить рыбаков Байкала с библейскими апостолами-рыбаками. Все эти люди, ежедневно рискуя жизнью, беззаветно верили в Бога, в высокую миссию своего древнего, как мир ремесла. Вверяя свои жизни Байкалу, они чутко следили за его грозными ветрами: култуком, горным, сармой, шелонником, баргузином. В порту Танхой мы установили корабельную мачту, а на её вершину – флюгер-хоругвь с изображением Вифлеемской звезды, символом благой вести, радости, светлой надежды. Как и столетия назад, этот флюгер укажет на имена байкальских ветров, а всем людям доброй воли напомнит о славных рыбаках великого озера-моря, - поделился руководитель группы разработчиков проекта, так определяет миссию и смысл нового экспозиционного проекта «Рыбак Байкала» Михаил Чумак.
В Бурятии появилась экспозиция «Рыбак Байкала»
Общество, Фото:
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