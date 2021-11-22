Жительница Бурятии получила «условку» за выращивание мака

Женщина вырастила почти 400 кустов



Жительница Прибайкальского района Бурятии признана виновной в незаконном культивировании наркосодержащих растений.



Судом установлено, что летом женщина посеяла и вырастила на своём земельном участке 393 куста мака. По закону культивирование наркотикосодержащего растения мак в России запрещено.



Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

