Женщина вырастила почти 400 кустов
Жительница Прибайкальского района Бурятии признана виновной в незаконном культивировании наркосодержащих растений.
Судом установлено, что летом женщина посеяла и вырастила на своём земельном участке 393 куста мака. По закону культивирование наркотикосодержащего растения мак в России запрещено.
Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жительница Бурятии получила «условку» за выращивание мака
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Летальные исходы среди больных коронавирусом по-прежнему происходят ежедневно
В дело вмешалась прокуратура
Директору внесли прокурорское представление
Женщина вырастила почти 400 кустов
Теперь всю неделю музей работает до половины шестого часа вечера
Мужчина перевозил людей через реку Бирюса
Также школьникам рассказали о буднях военных
Мероприятие будет проходить поочерёдно в Забайкалье и в Бурятии
Максим Савельев вспомнил о пожаре, произошедшем восемь лет назад
Днём по республике -10,-15, местами -4,-9, по северу -16,-21
При ремонте применяли новые технологии и материалы
Люди собрались сегодня на Богородском острове
Суд пришёл к выводу, что мужчина допустил подтопление во время исполнения трудовых обязанностей
В среднем в месяц выходит около 70 программ на бурятском языке
Пособие предназначено для пятиклассников