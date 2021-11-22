Теперь всю неделю музей работает до половины шестого часа вечера
Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ перешёл на зимний режим работы. На странице музея в Instagram опубликовали актуальное расписание.
В понедельник и вторник парковая зона и Этнозоосад работают 9:00 до 17:30. Со среды по пятницу парковая зона, экспозиции и Этнозоосад работают по с 9:00 до 17:30. В выходные дни – субботу и воскресенье - работает парковая зона, экспозиции и Этнозоосад с 9:00 до 17:30.
Как сообщал «Байкал-Daily», в период действия осеннего расписания, в выходные дни музей открывал свои двери на час позже - с 10:00 до 18:30.
Этнографический музей перешёл на зимний режим работы
Общество, Фото:
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