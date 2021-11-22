Жителя Иркутской области оштрафовали за опасные паромные перевозки

Мужчина перевозил людей через реку Бирюса



Жителя Тайшетского района Иркутской области оштрафовали за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



Как установлено судом и следствием, обвиняемый с июля по сентябрь, для получения материальной выгоды, перевозил пассажиров через реку Бирюса с берега речного порта Новобирюсинский Тайшетского района Иркутской области на берег села Шелаево этого же района. Перевозка осуществлялась на паромной переправе, состоящей из буксировочного катера типа «КС-100А» и парома.



При этом судно не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. На судне отсутствовали спасательные жилеты, противопожарные средства, якорное и буксирное устройства, швартовое устройство было разукомплектовано, также отсутствовало ограждение.



Кроме того, у обвиняемого не было диплома, дающего право осуществлять управление внутренним водным транспортом и лицензии на перевозку пассажиров указанным видом транспорта.



- Данные нарушения представляли прямую и непосредственную угрозу для жизни и здоровья пассажиров, при таких нарушениях возникала реальная угроза затопления судна вместе со всеми находящимися на борту пассажирами, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



Постановлением Тайшетского городского суда Иркутской области судовладельцу назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

