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Жителя Иркутской области оштрафовали за опасные паромные перевозки

Жителя Иркутской области оштрафовали за опасные паромные перевозки
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина перевозил людей через реку Бирюса

Жителя Тайшетского района Иркутской области оштрафовали за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как установлено судом и следствием, обвиняемый с июля по сентябрь, для получения материальной выгоды, перевозил пассажиров через реку Бирюса с берега речного порта Новобирюсинский Тайшетского района Иркутской области на берег села Шелаево этого же района. Перевозка осуществлялась на паромной переправе, состоящей из буксировочного катера типа «КС-100А» и парома.

При этом судно не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. На судне отсутствовали спасательные жилеты, противопожарные средства, якорное и буксирное устройства, швартовое устройство было разукомплектовано, также отсутствовало ограждение.

Кроме того, у обвиняемого не было диплома, дающего право осуществлять управление внутренним водным транспортом и лицензии на перевозку пассажиров указанным видом транспорта.

- Данные нарушения представляли прямую и непосредственную угрозу для жизни и здоровья пассажиров, при таких нарушениях возникала реальная угроза затопления судна вместе со всеми находящимися на борту пассажирами, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Постановлением Тайшетского городского суда Иркутской области судовладельцу назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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