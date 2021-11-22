Мероприятие будет проходить поочерёдно в Забайкалье и в Бурятии
Традиционная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз, которая с 2019 года проводилась в Улан-Удэ, в следующем году вновь состоится в Чите. Об этом в эфире программы «Тема недели» на телеканале «Вести 24 – Чита» сообщил министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев.
- Нам удалось вернуть выставку в Читу, этот вопрос согласован с минсельхозом России. Переговоры о возвращении были сложными и велись на протяжении полутора лет. Решено, что межрегиональная выставка теперь будет проводиться поочерёдно: один год – у нас, один год – в Улан-Удэ, - рассказал руководитель регионального аграрного ведомства.
Он отметил, что целесообразность проведения мероприятия очевидна – на последней выставке в столице Бурятии, 85% племенных хозяйств, участвовавших в выставке, представляли Забайкальский край.
Ежегодная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз – крупнейший за Уралом животноводческий форум, целью которого является улучшение селекционной работы, широкое распространение практик лучших хозяйств и научных достижений. До 2018 года мероприятие на протяжении 15 лет подряд проводилось в Чите. В 2021 году победителем выставки стал агрокооператив «Кусочи» из Могойтуйского района, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Выставка овец в 2022 году вернётся из Улан-Удэ в Читу
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