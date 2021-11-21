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«Буряад ТВ» отмечает полгода со дня открытия

«Буряад ТВ» отмечает полгода со дня открытия
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В среднем в месяц выходит около 70 программ на бурятском языке

Во Всемирный день телевидения «Буряад ТВ» отмечает полгода со дня открытия. Всех работников телевидения с профессиональным праздником поздравил руководитель канала Виталий Раднаев.

- Сегодня во всём мире наш день. В мире сотни телеканалов вещает на разных языках, но полгода назад у нашего бурятского народа появился свой первый бурятский телеканал «Буряад ТВ». Сегодня хочу поздравить всех причастных к созданию нашего телеканала, весь бурятский народ и, конечно, свой родной молодой и замечательный коллектив!!!! Спасибо нашей Республике Бурятия, особенно - Цыденову Алексею Самбуевичу Народному Хуралу РБ, Доржиевой Ирине Нимажаповне, за инициативу, за ту помощь, которая оказана и будет оказываться, за веру в меня, когда полгода назад мы создавали что-то совсем нереальное и невозможное, - пишет он на своей странице в Facebook.

Генеральный директор канала продолжает, что так получилось, что первые 6 месяцев работы «Буряад ТВ» совпали со Всемирным днём телевидения.

- Сегодня уже более 12 программ вышло в эфир, включая ежедневную новостную программу «Мүнөөдэр» (18+). Мы провели множество мастер-классов, так как такой проект впервые в этнической журналистике. В среднем в месяц выходит около 70 программ на бурятском языке. А количество ежемесячных съёмок (выездных/студийных) скоро будет более 100. Около 40 фильмов было переведено за этот период нашими редакторами-переводчиками, и скоро они все появятся в эфире. В будущем году мы думаем выпускать фильмы с полным дубляжом. Ежедневно нас просматривают в социальных сетях около 15 000 подписчиков, и просмотры растут с каждым днём. В кабельных операторах мы растём практически с геометрической прогрессией. Десятки тысяч человек уже смотрят нас. В МТС на 551 кнопке, в Дом.ру на 31/32, в Ростелеком на 750 кнопке. Это лишь малая часть, что успел рассказать о жизни нашего телеканала. @buryad.tv.official будь в тренде ещё много-много лет! – рассказал Виталий Раднаев.

 

В честь маленького юбилея, а также праздника всех телевизионщиков каналом подготовлен спецпроект «Буряад Баттл» (12+) - развлекательное шоу молодых юмористов.

Со Всемирным днём телевидения поздравила коллег-телевизионщиков в соцсети Ирина Доржиева, председатель комитета по информационной политике администрации главы и правительства Бурятии. Она пожелала региональным каналам развития, процветания, интересных проектов и преданных зрителей.

- Среди больших профессионалов и авторитетных телеканалов Бурятии полгода назад в День образования республики появился Буряад ТВ. Еще слишком рано подводить итоги, но результаты уже есть. Об этом рассказал директор телеканала Виталий Раднаев. Если кратко: вышло в эфир более 12 программ, включая ежедневную новостную программу «Мүнөөдэр» (18+). В среднем в месяц выходит около 70 передач на бурятском языке. Около 40 фильмов переведено редакторами-переводчиками, и скоро они все появятся в эфире. Ежедневно материалы «Буряад ТВ» просматривают в социальных сетях около 15 000 подписчиков, и просмотры растут с каждым днём. В кабельных сетях (Ростелеком, Дом.ру, МТС) аудитория также постоянно растет. Ко Дню всемирного телевидения «Буряад ТВ» подготовил спецпроект «Буряад Баттл» (12+) - развлекательное шоу молодых юмористов. Желаю нашему бурятскому телеканалу расти профессионально, стать любимым телеканалом для всех бурят, - написала Ирина Доржиева.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая, в день Республики Бурятия, в Улан-Удэ запустил вещание первый круглосуточный телеканал на бурятском языке. «Буряад ТВ» начал трансляцию передач в 12 часов по местному времени.

Тогда отмечалось, что «Буряад ТВ» будет вещать 168 часов в неделю - 24 часа все семь дней недели. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи.

Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.

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