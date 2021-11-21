В Бурятии фирма не смогла взыскать с машиниста ущерб за подтопленный бульдозер

Суд пришёл к выводу, что мужчина допустил подтопление во время исполнения трудовых обязанностей



Решением районного суда исковые требования компании к жителю Бурятии о взыскании материального ущерба, причинённого в период трудовых отношений, оставлены без удовлетворения.



Мужчина работал в компании машинистом бульдозера 6 разряда на основании срочного трудового договора на период строительства объекта.



7 декабря 2020 года, получив исправный бульдозер, путевой лист, задание от мастера СМР на содержание проезда вдоль трассы и переправляясь через ручей, подтопил бульдозер. В результате техническому средству причинены механические повреждения. Размер ущерба составил 190 тысяч рублей



- Из заработной платы ответчика было удержано 47 106,16 руб., соответственно, остаток ущерба составил - 143 601,64 руб., который работодатель просил взыскать с ответчика Ч., - говорится на сайте Верховного суда Бурятии.



Суд первой инстанции, оставляя исковые требования без удовлетворения, пришёл к выводу, что мужчина допустил подтопление бульдозера во время исполнения трудовых обязанностей по очистке трассы от снега. Его вина в причинении ущерба не доказана.



Не согласившись с решением суда, фирма подала апелляционную жалобу.



Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции правильными. Оснований для отмены постановленного решения суда первой инстанции не усмотрел.



- Судебная коллегия указала, что для взыскания с ответчика в пользу истца затрат, понесённых для восстановления бульдозера, отсутствует совокупность необходимых условий в виде наличия прямого действительного ущерба у работодателя, противоправности поведения работника Ч., причинной связи между действиями работника и причинённым работодателю ущербом, вины работника в причинении ущерба, - объяснили в суде.

