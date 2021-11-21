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Сборная команда Бурятии стала победителем турнира «Шахтёрская слава»

Сборная команда Бурятии стала победителем турнира «Шахтёрская слава»
Общество,  Фото:из архива
Сборной республики по вольной борьбе вручили сертификат на 500 тысяч рублей

Сборная команда Бурятии стала победителем международного турнира по вольной борьбе «Шахтёрская слава-2021». Об этом сообщается в официальном аккаунте минспорта республики в соцсети.

Сборной республики вручили сертификат на сумму 500 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», сборная команда Бурятии под руководством заслуженного тренера республики Батора Базарова вышла в финал IX международного турнира по вольной борьбе «Шахтёрская слава». В финале команда Бурятии встретилась с хозяевами ковра – сборной Кемеровской области.

Турнир проходил в формате «стенка на стенку» среди борцов до 21 года. В нём принимали участие команды из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также сборные Армении и Белоруссии. Помимо медалей, команды-победители и призёры получили в общей сложности 1 миллион рублей: за первое место - 500 тысяч, за второе - 300 тысяч и за третье - 200 тысяч.

Генеральным партнёром сборной Бурятии по вольной борьбе является АО «Забайкальское горнорудное предприятие».

Состав команды-чемпиона:

57 кг. Баяндуев Баир
61 кг. Борокшонов Эрдэм
65 кг. Доржиев Евгений
70 кг. Гармаев Сандан
74 кг. Жигжитов Аюр
79 кг. Эрхитуев Кирилл
86 кг. Судаков Максим
92 кг. Нимаев Аюр
97 кг. Дышенов Алдар
125 кг. Жибалов Илья


вольная борьба

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