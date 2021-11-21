В Улан-Удэ состоялся гала-концерт проекта «Музыка Родины»



Напомним, данный проект стал возможен благодаря «Культурному центру «Благость», и направлен, в первую очередь, на поиск и образование талантливых певцов нашей республики.



– Сегодня я невероятно счастлива видеть рядом моих коллег – талантливых певцов Майю Балашову, Максима Павлова и Дмитрия Даниленко, который, подчеркну, сегодня впервые прилетел в Бурятию. Искренне рада, что сегодня с нами выступил звезда эстрады Чингис Раднаев, – отметила народная артистка Республики Бурятия Ольга Жигмитова – автор и идейный вдохновитель проекта. – Собралась такая замечательная команда, которая сумела создать великолепный симбиоз музыки и творчества. Работая вместе, мы не думаем, классический это певец или эстрадный, или народный. Главный наш секрет – искренность и любовь к творчеству, – поделилась эмоциями Ольга Жигмитова.



В программе концерта прозвучали полюбившиеся всем народные песни и романсы – искренние овации вызвали композиции в исполнении начинающих певцов: «По диким степям Забайкалья» Виктора Базарова (бас), русские народные песни «Пряха», с которой вышла на сцену Елена Буинова (сопрано), лиричная «Ах, ты, душечка» баритона Саяна Балдоржиева. Судя по восторженной реакции зрителей, молодые музыканты, хоть и изрядно волновались, но сумели справиться и порадовать своих наставников.



– У них удалось почти всё намеченное, по их возможностям и опыту в целом. Невозможно взрастить профессионального певца за несколько уроков, ведь знания дают одно, но и нужен опыт выступлений. На концерте каждый из них показал свои сильные стороны, самое главное, что они неповторимы в своей индивидуальности и трудолюбии. И у них искренне получается владеть сердцем зрителя, проникая своим творчеством до потаённых струн души, – подчеркнул Максим Павлов. – Мы вместе продумали все композиции, и у наших молодых певцов всё получилось! Было очень приятно и легко работать, мы сегодня, можно сказать, были детьми, и потому у нас всё получилось.



Несомненно, молодые певцы смогли понять и воплотить свои творческие способности, над которыми работал Максим Павлов; вокально-техническую подготовку начинающих исполнителей взяла на себя Ольга Жигмитова.



Изюминкой вечера стали не только авторские произведения Максима Павлова (лиричные композиции «Ждёт тебя мама» и «Казачка»), но и неожиданные творческие импровизации и дуэты: Максима Павлова и гостьи проекта из Нижнего Новгорода – певицы Майи Балашовой, исполнивших a capella песню «Пара голубей», а также белорусская народная композиция «Вероника», представленная дуэтом Максима Павлова и Дмитрия Даниленко, и проникновенный дуэт Ольги Жигмитовой с Майей Балашовой, которые исполнили песнь-молитву «Служба в храме» и новое произведение композитора В. Усовича на стихи В. Слипенчука «Конокрад».



Аккомпанировал музыкантам оркестр народных инструментов под управлением маэстро Олега Огнева. Как призналась Ольга Жигмитова, одной из целей проекта стала поддержка этого талантливого коллектива:



– Грустно видеть такое отношение к профессионалам, которых, к сожалению, никто сегодня не поддерживает: этот замечательный коллектив элементарно ни разу не вышел на сцену за последние два года. Многие из музыкантов ушли, не выдержав такой ситуации, – выразила наболевшее Ольга Жигмитова. – И сейчас для меня важно сохранить коллектив, чтобы они и дальше выступали, продолжали творить прекрасное на радость зрителям.



Всё только начинается



Как отметили участники проекта «Музыка Родины», прошедший гала-концерт – отнюдь не повод подводить итоги, а задел на новые творческие шаги. Участники мастер-класса Максима Павлова вскоре запишут композиции в профессиональной студии звукозаписи, также в планах – трансляции на ведущих телеканалах республики и выпуск студийных пластинок с записями композиций.



Подобный фестиваль, объединяющий такие разнообразные музыкальные направления, выразили уверенность его авторы и участники, обязательно должен развиваться, и в нём непременно примут участие многие музыканты, певцы, которые готовы помогать организаторам и могут сотрудничать с нашими талантливыми земляками.



– Сегодня я увидел думающего, неравнодушного зрителя. Это такая редкость, когда люди вместе с тобой проживают музыкальное произведение, – признался Максим Павлов. – А на Ольгу Жигмитову и других организаторов проекта «Музыка Родины» сегодня ложится огромная ноша, ведь большинству нет дела до того, что мы делаем. И никто не знает, каково это – взять на себя организацию таких неповторимых фестивалей, суметь заинтересовать и пригласить лучших музыкантов, дирижёра и артистов. Я безмерно счастлив стать частью этого невероятного проекта, направленного на популяризацию музыки Родины. И я уверен, что он получит своё развитие и в дальнейшем.



– Хорошее настроение и позитивные эмоции оздоравливают всех, и особенно такие песни, которые стали для каждого из нас родными. Сегодня со сцены звучали, без преувеличения, произведения Родины, хочется, чтобы таких вечеров, встреч, наполненных доброй, душевной музыкой, было как можно больше, – выразила радость Майя Балашова. – Такое непосредственное общение даёт очень многое каждому из нас. Я уже не в первый раз в Бурятии, здесь волшебная неповторимая атмосфера, и сюда хочется возвращаться снова и снова. А каждый проект моей подруги Ольги Жигмитовой – это огромная самоотдача ради каждого зрителя, который приходит на концерт, и испытываешь неповторимую радость творчества и долгожданных встреч с друзьями.

