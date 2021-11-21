Также мошенники обманули студентов
Неизвестная женщина похитила с банковской карты 58-летней жительницы Братска средства. Как установили оперативники, накануне обращения потерпевшая переписывалась с якобы подругой сестры. Собеседница пообещала братчанке оказать помощь в получении компенсации после лечения. В дальнейшем схема обмана пошла по классическому сценарию. Для получения «субсидии» потребовался номер банковской карты и код из смс-сообщения. После совершённой операции женщина поняла, что радоваться нечему. Вместо обещанного пополнения с её счёта списали более 50 тысяч рублей.
Нередко жертвами аферистов становятся и молодые люди. Двое студентов техникума, пытаясь сохранить имеющиеся накопления, под руководством афериста оформили на себя кредит через личный кабинет на сайте банка, а затем продиктовали звонившему номер карты, cvc-код и пароль из смс-сообщения. В итоге молодой человек лишился 98 тысяч, а 18-летняя девушка – 95 тысяч рублей. «Оба они сообщили полицейским, что неоднократно слышали о способах и видах мошенничества через СМИ, но не думали, что сами попадут в такую ситуацию», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Братске аферистка обманула женщину на 50 тысяч
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