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В Бурятии участники потасовки выплатят штрафы по 5 тысяч

В Бурятии участники потасовки выплатят штрафы по 5 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Всё началось с того, что подросткам не понравилось замечание пенсионера

В начале августа 2021 года вечером подростки катались на мотоциклах без глушителей. Не выдержав шума, 65-летний сельчанин, проживавший на улице, где подростки устроили гонки, вышел и сделал им замечание.

Подросткам это не понравилось, они начали грубить пожилому человеку. Перепалка быстро перешла в потасовку. Один из несовершеннолетних ударил своим шлемом пенсионера по голове, в ответ тот ударил ладонью обидчика по лицу, а второго подростка - по руке.

В итоге конфликт стал предметом судебного разбирательства. Баунтовский районный суд рассмотрел три протокола об административных правонарушениях.

Штрафы

В начале октября были рассмотрены два протокола в отношении пенсионера, которому вменялось нанесение по одному удару подросткам. За каждое нарушение мужчина оштрафован на 5 тысяч рублей.

10 ноября суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего.

Потерпевший на суде рассказал следующее:

- В начале августа 2021 года я вечером находился дома, по улице несовершеннолетние катались на мотоциклах без глушителя. Я вышел, сделал им замечание. Один из парней ответил грубо, сказал: «Дед, зайди, откуда вышел», между нами началась словесная перебранка, парень своим шлемом ударил меня в лоб. Я забрал шлем у другого парня, ударил его по руке. Вышли моя жена с сыном, успокоили меня. Затем я обратился на скорую, прошёл освидетельствование. Парень сказал мне, что засудит меня, и ему ничего не будет, он малолетка. Позже я обращался за медицинской помощью, по поводу онемения руки и лица, назначили лечение.

16-летний подросток вину не признал. Он пояснил, что действительно в августе 2021 произошёл скандал с жителем села, когда они катались на мотоциклах, и он, отмахиваясь от потерпевшего, ударил его шлемом по голове, принёс свои извинения.

Мать парня пояснила, что летом её сын с приятелем катался на мотоцикле, произошёл скандал с потерпевшим, который ударил приятеля сына, разбил его шлем, на следующий день оскорблял её и её сына. Сын ударил мужчину, когда отмахивался от него.

Суд, исследовав материалы дела, пришёл к выводу, что вина подростка доказана полностью. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, суд признал совершение административного правонарушения лицом, не достигшим совершеннолетия, а также принесение извинений потерпевшему. Отягчающие обстоятельства не установлены.

Суд постановил признать подростка виновным, подвергнуть его наказанию в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

Постановление суда в отношении парня не вступило в законную силу, сообщили в суде. 
суд

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