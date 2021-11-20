В Бурятии отметили лучшие детские лагеря

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Награждены победители республиканского смотра-конкурса детских оздоровительных учреждений



19 ноября в Бурятии состоялось подведение итогов детской оздоровительной кампании 2021 года. В завершении заседания были награждены победители республиканского смотра-конкурса лучших детских оздоровительных учреждений и организаторов детского отдыха.



Торжественное награждение организаторов отдыха и оздоровления детей прошло в конференц-зале национальной библиотеки РБ в очно-дистанционном формате.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, победили следующие загородные лагеря столицы республики:

1 место - детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк»;

3 место – детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет».



Среди лагерей с дневным пребыванием:

2 место - лагерь дома творчества Железнодорожного района;

3 место – лагерь дома творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ.



Специальный приз был вручён детскому оздоровительно-образовательному центру «Родник» города Улан-Удэ.

