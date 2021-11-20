В Бурятии отметили лучшие детские лагеря

Награждены победители республиканского смотра-конкурса детских оздоровительных учреждений
19 ноября в Бурятии состоялось подведение итогов детской оздоровительной кампании 2021 года. В завершении заседания были награждены победители республиканского смотра-конкурса лучших детских оздоровительных учреждений и организаторов детского отдыха.
Торжественное награждение организаторов отдыха и оздоровления детей прошло в конференц-зале национальной библиотеки РБ в очно-дистанционном формате.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, победили следующие загородные лагеря столицы республики:
1 место - детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк»;
3 место – детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет».
Среди лагерей с дневным пребыванием:
2 место - лагерь дома творчества Железнодорожного района;
3 место – лагерь дома творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ.
Специальный приз был вручён детскому оздоровительно-образовательному центру «Родник» города Улан-Удэ.
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