На севере Бурятии модернизировали участок БАМа

Запущен второй путь на участке Тыя – Северобайкальск
19 ноября в Северо-Байкальском районе Бурятии введён в постоянную эксплуатацию второй путь на железнодорожном участке Тыя – Северобайкальск, протяжённостью 8,8 километров. В церемонии запуска в формате телемоста из Москвы участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор «РЖД» Олег Белозёров.
- Запуск данного объекта позволит увеличить протяжённость двухпутных участков от станции Лена до станции Северобайкальск почти на девять километров, что в перспективе даст двукратное увеличение пропускных способностей Байкало-Амурской магистрали, – отметил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров.
При строительстве было уделено вопросам экологии: на участке был построен комплекс очистных сооружений, установлены шумозащитные экраны.
Кроме того, в рамках реализации проекта здесь были возведены новый железнодорожный мост, путепровод через автодорогу, путевой пост с микропроцессорной централизацией, три посадочные пассажирские платформы и три пункта обогрева для работников.
Запуск участка позволяет увеличить пропускную способность БАМа в этом месте в два раза: с 20 до 41 поезда в сутки в восточном направлении и с 16 до 36 – в западном. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД
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