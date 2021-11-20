В Бурятии фестиваль ТОСов проведут онлайн

Мероприятие состоится уже на следующей неделе



24 ноября в Бурятии пройдёт второй республиканский фестиваль территориального общественного самоуправления в онлайн-формате. В рамках мероприятия участники подведут итоги работы ТОС за 10 лет и наметят пути дальнейшего развития. Обсуждать приоритеты развития общественники будут вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, депутатами Народного Хурала РБ и министрами республиканского правительства. В фестивале примет участие председатель АОТОС, депутат Госдумы Виктор Кидяев.



Фестиваль будет проводиться на четырёх площадках в формате онлайн с представлением практик территориального общественного самоуправления РБ:

- «Благоустройство и экология»;

- «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт»;

- «Организация общественного порядка, профилактика правонарушений и пожарной безопасности»;

- «Социальная поддержка населения».



Также опытом работы поделятся активисты ТОС из других регионов: Краснодарского края, Воронежской, Рязанской, Ульяновской, Иркутской областей и Екатеринбурга.



В завершении фестиваля общественники направят свои предложения правительству Бурятии, органам местного самоуправления по дальнейшей совместной работе по совершенствованию поддержки ТОС. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

