Мероприятие состоится уже на следующей неделе
24 ноября в Бурятии пройдёт второй республиканский фестиваль территориального общественного самоуправления в онлайн-формате. В рамках мероприятия участники подведут итоги работы ТОС за 10 лет и наметят пути дальнейшего развития. Обсуждать приоритеты развития общественники будут вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, депутатами Народного Хурала РБ и министрами республиканского правительства. В фестивале примет участие председатель АОТОС, депутат Госдумы Виктор Кидяев.
Фестиваль будет проводиться на четырёх площадках в формате онлайн с представлением практик территориального общественного самоуправления РБ:
- «Благоустройство и экология»;
- «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт»;
- «Организация общественного порядка, профилактика правонарушений и пожарной безопасности»;
- «Социальная поддержка населения».
Также опытом работы поделятся активисты ТОС из других регионов: Краснодарского края, Воронежской, Рязанской, Ульяновской, Иркутской областей и Екатеринбурга.
В завершении фестиваля общественники направят свои предложения правительству Бурятии, органам местного самоуправления по дальнейшей совместной работе по совершенствованию поддержки ТОС. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
В Бурятии фестиваль ТОСов проведут онлайн
Общество, Фото:
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