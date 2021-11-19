Режиссёр из Санкт-Петербурга ставит в Улан-Удэ оперу «Алеко»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По словам Дины Орловой, «каждый герой «Алеко» должен вызывать сочувствие у зрителя»



26 и 27 ноября на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится премьера — вечер пушкинских произведений. В первом отделении зрители увидят одноактную оперу Рахманинова «Алеко», во втором отделении зрители услышат избранные фрагменты из уже зрелого сочинения М.И. Глинки «Руслан и Людмила» с участием солистов и хора.



Оперу «Алеко» по поэме Александра Пушкина «Цыганы» ставит режиссёр из Санкт-Петербурга Дина Орлова. Участница лаборатории оперных режиссеров «Байкал-опера», которая прошла в сентябре, вернулась в Бурятию по приглашению театра. В 81-м театральном сезоне ей доверены несколько постановок.



О том, какая ведётся работа над оперой «Алеко» рассказала сама режиссёр:



- Мы привели декорации к единому стилистическому решению. У меня была задача создать два пространства в одном: ощущение поля и цыганского табора, чего в предыдущих постановках не было. У нас новые световые решения. На сцене будет использоваться помимо художественного света еще и проекция. С помощью определенных деталей, которые часто упускают в постановках, я более глубоко раскрою образ Алеко и его взаимоотношения с Земфирой. Я очень много работаю над тем, чтобы в мизансценах был конкретный психологизм, чтобы каждый герой был многогранен и вызывал сочувствие у зрителя.





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