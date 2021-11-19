Манулы из Бурятии обживаются в Московском зоопарке

Московский зоопарк рассказал о состоянии двух котят манула, спасённых в Бурятии. Малышей разместили в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском.
Как сообщал «Байкал-Daily», детёнышей манула нашли жители села Новый Заган Мухоршибирского района. Малыши были одни, без матери, в старом доме на окраине села. Местные жители спасли детёнышей, кормя их молоком, а затем детской смесью.
Затем их перевезли в Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ. Здесь для них построили отдельный вольер. Специалисты Московского зоопарка постоянно консультировали сотрудников музея, помогая им выхаживать малышей.
По рекомендации Росприроднадзора было решено передать манулов в Московский зоопарк. Здесь созданы комфортные условия для содержания и размножения этих редких животных. Так что когда малыши окрепли, их начали готовить к транспортировке в столицу. Звери хорошо перенесли перелёт, сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.
- Оба котёнка — самки, их назвали Алиса и Брунгильда. Им около восьми месяцев. По приезде в Центр воспроизводства манулы прошли обязательный месячный карантин. Ветеринары сделали им прививки. Медицинские обследования показали, что наши новые питомцы здоровы. Пока котята живут вместе, но, когда они повзрослеют, их расселят по разным вольерам. Надеемся, что в будущем нам удастся получить от обеих самок потомство и тем самым пополнить резервную популяцию редкого вида, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Теперь в Центре воспроизводства обитают семь манулов, также один кот представлен в городской экспозиции зоопарка. Зоологи обеспечили им условия, близкие к естественным. Здесь животные чувствуют себя в безопасности и регулярно приносят потомство.
Когда карантин закончился, Алиса и Брунгильда переехали в свой новый вольер. Их территория включает как внутренние помещения, так и уличную часть. И хотя манулы, обладатели роскошной густой шубы, стойко переносят даже самые суровые морозы, котятам пока отапливают внутренние вольеры. Эта мера необходима, чтобы не подвергать опасности их здоровье. Когда манулов спасли, их выхаживали в тепле, иначе они могли погибнуть. Теперь же хищникам нужно время, чтобы приспособиться к низким температурам.
Специалисты отметили, что манулы очень активны, они с любопытством изучают окружающий мир. Чаще всего они бегают по своим владениям, исследуют домики и прыгают по полкам, играют друг с другом. Маленькие хищники уже питаются взрослой пищей. В их рацион входят грызуны и птицы.
Алиса и Брунгильда находятся в неэкспозиционных вольерах Центра воспроизводства, а значит, посетители не могут их увидеть. Это связано со скрытным характером котов: из-за постоянного внимания людей они становятся беспокойными, взрослые особи перестают размножаться. Лишь один манул, самый общительный из группы, живёт в городской части экспозиции. Понаблюдать за его повадками можно на старой территории зоосада — его клетка находится рядом с вольером панд.
Манулы, или, как их ещё называют, палласовы коты (второе имя звери получили в честь немецкого учёного Петра Палласа, который впервые их описал), — одни из самых редких и скрытных представителей семейства кошачьих. Вид занесён в Международную Красную книгу. Манул — символ и талисман столичного зоосада уже более 30 лет.