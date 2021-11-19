Манулы из Бурятии обживаются в Московском зоопарке



Как сообщал «Байкал-Daily», детёнышей манула нашли жители села Новый Заган Мухоршибирского района. Малыши были одни, без матери, в старом доме на окраине села. Местные жители спасли детёнышей, кормя их молоком, а затем детской смесью.





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- Оба котёнка — самки, их назвали Алиса и Брунгильда. Им около восьми месяцев. По приезде в Центр воспроизводства манулы прошли обязательный месячный карантин. Ветеринары сделали им прививки. Медицинские обследования показали, что наши новые питомцы здоровы. Пока котята живут вместе, но, когда они повзрослеют, их расселят по разным вольерам. Надеемся, что в будущем нам удастся получить от обеих самок потомство и тем самым пополнить резервную популяцию редкого вида, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.





Специалисты отметили, что манулы очень активны, они с любопытством изучают окружающий мир. Чаще всего они бегают по своим владениям, исследуют домики и прыгают по полкам, играют друг с другом. Маленькие хищники уже питаются взрослой пищей. В их рацион входят грызуны и птицы.



