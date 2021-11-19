Среди проектов запланированы музыкальный фестиваль и исторический фильм
18 ноября в Монголии вице-министр культуры страны М. Батбаяр принял советника посольства России Сергея Краминцева и директора Русского дома в Улан-Баторе Амгалана Базархандаева. В начале встречи стороны обсудили организацию культурных мероприятий по случаю столетия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Представители Монголии выразили мнения о направлениях сотрудничества в области культуры и искусства, которые будут обсуждаться на 23-м очередном заседании монголо-российской межправительственной комиссии в конце ноября.
Российская сторона представила проекты и программы, которые будут реализованы в сфере культуры и образования в ближайшее время и в следующем году, и попросила оказать поддержку со стороны министерства культуры Монголии и других ведомств и организаций. В частности, речь шла о совместном монголо-российско-китайско-японском музыкальном фестивале, запланированном в июле следующего года, выступлениях группы «Кино» под руководством сына Виктора Цоя Александра и музыкального дуэта Miyagi & Эндшпиль, реализации совместного проекта Монголии, России и Китая по созданию исторического фильма о событиях 1945 года под названием «Тэнгэр», а также об ежегодном проведении кадетского бала в Монголии. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Россия и Монголия обсудили совместные проекты в области культуры
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