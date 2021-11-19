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В Иркутске открылся российско-монгольский ресурсный центр

В Иркутске открылся российско-монгольский ресурсный центр
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Учреждение призвано содействовать образовательному и научному сотрудничеству двух стран

В Иркутске открыли российско-монгольский ресурсный центр. Он создан на базе Иркутского государственного университета. Основное направление деятельности центра – содействие развитию образовательного, научного и экологического сотрудничества, а также взаимодействие в сфере молодёжной политики между Россией и Монголией.

В церемонии открытия приняли участие представители генерального консульства Монголии в Иркутске, правительства области, ИГУ, регионального МИД и Иркутского землячества «Байкал».

Заместитель председателя регионального правительства Валентина Вобликова в своём приветствии отметила роль, которую будет играть ресурсный центр в самоопределении абитуриентов и студентов и сфере подготовки молодых кадров.

– Прежде всего это новые возможности для тех, кто хочет глубже узнать историю России, историю Монголии, историю нашей области, для того чтобы правильно определиться в своей профессиональной жизни, узнать возможности наших территорий, вузов по подготовке тех или иных специальностей. Безусловно, деятельность центра упростит многие моменты в плане дальнейшей работы для родителей абитуриентов и наших студентов, выпускников, – подчеркнула Валентина Вобликова.

В свою очередь генеральный консул Монголии в Иркутске Жигмед Энхжаргал подчеркнул знаковость события – открытие российско-монгольского ресурсного центра в год столетия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией и 50-летия учреждения генконсульства в Иркутске.

В рамках открытия ресурсного центра гости мероприятия осмотрели выставку, посвящённую 55-летию подготовительного факультета для иностранных граждан ИГУ и юбилея дипломатических отношений между Россией и Монголией. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Иркутск наука образование Монголия международное сотрудничество вузы студенты

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