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В Бурятии ожидается порывистый ветер

В Бурятии ожидается порывистый ветер
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по южной половине до умеренного. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11, утром и днём местами порывы до 15-19 м/с, низовые метели. Температура днём -4,-9, местами -11,-16.

В Улан-Удэ днём временами снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -6,-8.
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