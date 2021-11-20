В Бурятии ожидается порывистый ветер

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по южной половине до умеренного. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11, утром и днём местами порывы до 15-19 м/с, низовые метели. Температура днём -4,-9, местами -11,-16.



В Улан-Удэ днём временами снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -6,-8.

