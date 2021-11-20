В Иркутске разрешили ходить на хоккейные матчи

При этом заполняемость не должна превышать 25%



В Иркутске домашние матчи команды «Байкал-Энергии» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди мужских команд пройдут в присутствии болельщиков при условии заполнения ледового дворца «Байкал» на 25%. Соответствующие изменения в перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, подписал губернатор области.



Согласно документу, посетители матчей и лица, обеспечивающие проведение мероприятий, старше 18 лет должны иметь при себе копию паспорта и сертификат, подтверждаемый QR-кодом, о вакцинации против COVID-19 или о перенесённом заболевании.



Напомним, 20 ноября «Байкал-Энергия» сыграет с мурманским «Мурманом», 23 ноября встретится с архангельским «Водником», 27 ноября – с новосибирским «Сибсельмашем», 30 ноября – с кемеровским «Кузбассом». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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