Участники акции получили благодарности и памятные подарки
18 ноября в столице Бурятии прошло чествование добровольцев федерального проекта «Волонтёры переписи». Мероприятие состоялось в формате онлайн. Каждому волонтёру были вручены благодарности и памятные подарки с символикой всероссийской переписи населения.
В Улан-Удэ проект реализовывался с 15 октября по 14 ноября учащимися школ №7 и №8, студентами авиационного техникума, Байкальского многопрофильного колледжа и волонтёрами городского центра добровольчества.
Всего за весь период проведения акции было проинформировано в городских МФЦ более 8000 граждан. Помощь в консультации оказана более 3000 гражданам, сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.
В Улан-Удэ отметили «Волонтёров переписи»
Общество, Фото:
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