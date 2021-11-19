В Улан-Удэ отметили «Волонтёров переписи»

Общество, Фото: пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ

Участники акции получили благодарности и памятные подарки



18 ноября в столице Бурятии прошло чествование добровольцев федерального проекта «Волонтёры переписи». Мероприятие состоялось в формате онлайн. Каждому волонтёру были вручены благодарности и памятные подарки с символикой всероссийской переписи населения.



В Улан-Удэ проект реализовывался с 15 октября по 14 ноября учащимися школ №7 и №8, студентами авиационного техникума, Байкальского многопрофильного колледжа и волонтёрами городского центра добровольчества.



Всего за весь период проведения акции было проинформировано в городских МФЦ более 8000 граждан. Помощь в консультации оказана более 3000 гражданам, сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.

