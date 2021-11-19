Он выиграл «бронзу» в весовой категории свыше 100 кг
С 15 по 18 ноября в Харькове прошли чемпионат и первенство мира по панкратиону. По результатам двух дней соревнований сборная России заняла второе общекомандное место.
По информации президента федерации панкратиона Забайкалья Олега Сороканюка, забайкалец Дмитрий Цыпылов стал бронзовым призёром первенства мира среди юниоров 18-20 лет. Он выступал в весовой категории свыше 100 кг.
Спортсмен тренируется под руководством Дмитрия Селина, сообщает пресс-служба министерства спорта Забайкальского края.
Забайкалец стал призёром первенства мира по панкратиону
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