В Бурятии впервые за полвека капитально отремонтировали стационар больницы

Общество, Фото: предоставлено минздравом Бурятии

Здание построено в 1967 году



Капитальный ремонт стационара Хоринской центральной районной больницы начался 1 июня. На сегодня завершены все основные ремонтные работы.



Здесь обновили покрытие на стенах, заменили потолочное покрытие на всех этажах, полностью поменяли полы на первом этаже, на остальных заменили покрытие. Также заменили систему водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электрики. Во всех палатах появились новые туалеты, моечные и раковины. Установили новые окна и двери.

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- По решению технадзора, на «доделки» и устранение мелких недостатков предоставлено 10 дней. Далее планируем начать работы по конкурсу на средства экономии по основному контракту, куда входят работы по обустройству входного тамбура и установки системы кондиционирования и пожарной сигнализации, — поделился главный врач Хоринской центральной районной больницы Вячеслав Дондоков.

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Здание построено в 1967 году, с тех пор капитального ремонта ещё не было. В 2012 году заменили только кровлю.

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- Согласно новым требованиям, мы предусмотрели некоторые перестановки, в том числе меняем и подразделения. Обновление масштабное. Нужно отметить, что за последние три года мы получили в общей сложности 156 млн рублей на новое оборудование и транспорт. Подобного финансирования в такие короткие сроки наша больница не получала никогда, - рассказывал летом главный врач больницы.

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Капитальный ремонт проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году на ремонт выделен 41 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

